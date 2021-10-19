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Потерпевший крушение бразильский парусник восстановят в Эквадоре
Происшествия

Учебный парусник бразильских ВМС Cisne Branco врезался в пешеходный мост. Никто из членов экипажа судна не пострадал.

Видео инцидента в сети распространили очевидцы происшествия. На кадрах видно, как учебное судно с флагом Бразилии при выполнении маневра сталкивается с пешеходным мостом, соединяющим город Гуаякиль с островом Сантай. Сразу после аварии на место прибыл буксир эквадорского флота, однако, при выполнении спасательной операции он затонул. К счастью, никто из членов экипажа не пострадал, все самостоятельно покинули борт.

Тем временем, попавший в неприятность бразильский парусник был отбуксирован в местную гавань. На неопределенное время судно встанет на ремонт, а его экипаж вернется в Бразилию.

Жемчужина бразильского флота парусник Cisne Branco («Белый лебедь») находился в Эквадоре в рамках подготовки к проведению в Бразилии в 2022 году парусной регаты «Латиноамериканские паруса».

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бразилия крушение эквадор судно
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