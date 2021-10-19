Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине

Афины, 19 октября. Олимпийский огонь 24-х зимних Игр, которые пройдут в Пекине, передали организаторам турнира.

Церемония передачи огня зимних Олимпийских игр в Пекине состоялась на афинском историческом стадионе «Панатинаикос» 19 октября. Факелоносцем стала лыжница Параскеви Ладопулу, представляющая сборную Греции.

После передачи зажженного огня на стадионе в Афинах выступят почетные гости, в числе которых заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине Юй Цзайцин. Турнир в Китае стартует 4 февраля 2022 года. Из-за сложной эпидемической обстановки иностранным зрителям запрещено посещать соревнования в рамках ОИ. Российские спортсмены выступят в Пекине под флагом ОКР.

Ранее состоялась традиционная церемония зажжения огня 32-х зимних Олимпийских игр. Мероприятие проходило на античном стадионе в Древней Олимпии.