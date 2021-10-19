Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 14:30
14:29
Политика
Журналистка Гэмбл опубликовала в соцсетях тор с фотографией Путина и провокационной надписью
14:29
Общество
Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 79 регионах России
14:27
Происшествия
В Удмуртии следователи возбудили дело по факту гибели мальчика и девушки в ДТП
14:24
Политика
Лавров: Россия ждет от НАТО шагов по улучшению отношений
14:24
Общество
Режиссер Клим Шипенко уверен в окупаемости снятого на МКС фильма «Вызов»
14:23
Общество
Мишустин поддержал идею о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в России
14:22
Происшествия
Потерпевший крушение бразильский парусник восстановят в Эквадоре
14:22
Общество
Публицист Чаусов: «Что объединяет девиз Супермена и снос памятников генералам Юга в США»
14:21
Общество
Муфтият Дагестана осудил «Игру в кальмара» за пропаганду «легких убийств»
14:18
Армия
Патрульный корабль «Сергей Котов» войдет в состав Черноморского флота ВМФ РФ до конца года
Все новости

Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 19 октября 2021 13:00
Спорт
Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Афины, 19 октября. Олимпийский огонь 24-х зимних Игр, которые пройдут в Пекине, передали организаторам турнира.

Церемония передачи огня зимних Олимпийских игр в Пекине состоялась на афинском историческом стадионе «Панатинаикос» 19 октября. Факелоносцем стала лыжница Параскеви Ладопулу, представляющая сборную Греции.

После передачи зажженного огня на стадионе в Афинах выступят почетные гости, в числе которых заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине Юй Цзайцин. Турнир в Китае стартует 4 февраля 2022 года. Из-за сложной эпидемической обстановки иностранным зрителям запрещено посещать соревнования в рамках ОИ. Российские спортсмены выступят в Пекине под флагом ОКР.

Ранее состоялась традиционная церемония зажжения огня 32-х зимних Олимпийских игр. Мероприятие проходило на античном стадионе в Древней Олимпии.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине
спорт олимпиада пекин ои-2022 передача огня
Комментировать