Премьер Грузии исключил влияние европейских политиков на дело Саакашвили

Тбилиси, 19 октября. Европейские парламентарии не смогут помешать установлению справедливости в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание в тюрьме, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

По словам политика, Тбилиси не интересует мнение европейских политиков. Власти страны будут действовать в интересах своего народа.

«Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми судебными инстанциями, соответственно, никто не встанет на пути установления справедливости», — заявил глава правительства.

Как стало известно ранее, грузинский правозащитник Бека Басилая рассчитывает на освобождение Саакашвили из тюрьмы. По его мнению, этот вопрос зависит от решения президента страны.