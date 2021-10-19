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Премьер Грузии исключил влияние европейских политиков на дело Саакашвили
Политика
Премьер Грузии исключил влияние европейских политиков на дело Саакашвили
Global Look Press  /  Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Тбилиси, 19 октября. Европейские парламентарии не смогут помешать установлению справедливости в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание в тюрьме, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

По словам политика, Тбилиси не интересует мнение европейских политиков. Власти страны будут действовать в интересах своего народа.

«Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми судебными инстанциями, соответственно, никто не встанет на пути установления справедливости», — заявил глава правительства.

Как стало известно ранее, грузинский правозащитник Бека Басилая рассчитывает на освобождение Саакашвили из тюрьмы. По его мнению, этот вопрос зависит от решения президента страны.

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саакашвили грузия Гарибашвили
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