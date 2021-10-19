Заслуженный юрист РФ Соловьев рассказал, зачем Зеленскому встреча с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы его пожелания услышали во всем мире, заявил в беседе с корреспондентом ФАН заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», — отметил украинский президент.

Также он сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). По словам Зеленского, Киев готов к ней.

«Владимир Зеленский — человек-оркестр. Он хочет, чтобы его пожелания были слышны во всем мире и удовлетворялись сообразно его хотелкам и мнимой харизме. На теме встречи с российским президентом он спекулирует уже достаточно долгое время», — рассказал Иван Соловьев.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Заслуженный юрист РФ уверен, Зеленскому эта встреча нужна, чтобы показать своим гражданам и западным кураторам, что его можно воспринимать всерьез.

«На самом деле Владимир Зеленский боится встречи с президентом РФ и сделает все, чтобы она не состоялась», — признался собеседник ФАН.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны смогут покупать газ по нормальным ценам. Он отметил, что без своевременных действий правительства газ на Украине стоил бы минимум 50 гривен, сейчас же он стоит около 8 грн. При этом Зеленский отметил, что ответственность за отопительный сезон несет именно власть.