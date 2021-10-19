Премьер Польши получил замечание в Европарламенте за слишком долгую просьбу о деньгах

Брюссель, 19 октября. Выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте растянулось на 35 минут вместо предусмотренных регламентом 10-ти. За слишком долгую речь о необходимости дополнительного финансирования Варшавы политик получил замечание.

Поводом для растянувшейся просьбы о выделении Третьей Речи Посполитой денег стало требование главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен сократить объемы материальной помощи восточноевропейской республике. Ранее Конституционный суд Польши признал верховенство национального права страны над общеевропейским, и пока это решение не будет пересмотрено, Брюссель должен прекратить финансирование варшавских программ, считает чиновница. Ответное выступление Моравецкого растянулось более чем на полчаса, пока председатель заседания Европарламента не одернул политика, призвав его уважать собравшихся.

«Я должен сказать, что вам было выделено достаточно времени на выступление, соблюдение времени выступлений – это проявление уважения к Европарламенту», — резко ответил польскому премьеру чиновник.

Несмотря на шаткое положение в евроблоке, официальная Варшава продолжает требовать от Брюсселя введение против России новых санкций. Поводом для призыва, пишет НСН, стали некие «агрессивные шаги» Москвы по отношению к Польше.