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Общество
Балерина Мариинского театра Багаутдинова рассказала, чем заканчивается карьера ее коллег
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Балерина Мариинского театра Багаутдинова рассказала, чем заканчивается карьера ее коллег
Общество
Балерина Мариинского театра Багаутдинова рассказала, чем заканчивается карьера ее коллег
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 19 октября. Век балерин очень короткий, поэтому завершение их карьеры всегда происходит трагично. Об этом рассказала артистка Мариинского театра Ильмира Багаутдинова.

Балерина стала гостьей брифинга Медиагруппы «Патриот», приуроченного ко Всемирному дню балета. По словам Багаутдиновой, в среднем карьера ее коллег длится около 20 лет. После ухода со сцены артистки выбирают разные пути.

«Кто-то уходит в педагогическую деятельность, кто-то посвящает себя семье, потому что в театре мы [проводим] вечера, все выходные. Рожать и танцевать нужно в одно время, и это совмещать очень сложно, но необходимо», — поделилась балерина Мариинского театра.

Артистка также ответила на вопрос, насколько реалистичны фильмы и книги о балете. В подобных произведениях писатели и режиссеры часто говорят об изнурительном труде и высокой конкуренции в этой сфере.

«Отчасти все так, все правда, но они все преувеличивают, потому что нужно донести яркий эффект до зрителя. <...> Но весь труд компенсируется аплодисментами, улыбками и прекрасной миссией», — отметила Багаутдинова.

Ранее балерина Мариинского театра объяснила, почему русский балет остается лучшим в мире. По словам Багаутдиновой, Россия продолжает славиться как историческими, так и современными постановками.

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