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Шведская королева Сильвия вручила Анне Нетребко премию «Полар»

  /   Обновлено: 19 октября 2021 12:50
Общество
Шведская королева Сильвия вручила Анне Нетребко премию «Полар»
wikipedia.org  /  Manfred Werner / CC BY-SA 3.0

Стокгольм, 19 октября. Знаменитая оперная певица Анна Нетребко получила премию «Полар» из рук шведской королевы Сильвии.

Организаторы премии отметили фантастический голос и «светящуюся харизму» российской певицы. По их словам, творчество 50-летней исполнительницы привлекает даже тех, кто не интересуется оперой.

Звезда оперы призналась, что награда для нее стала большой честью. Она выразила надежду, что слушатели получают огромное удовольствие, слушаю ее выступления.

Перед вручением наград состоялся концерт, на котором прозвучала музыка российских и европейских композиторов. Нетребко исполнила произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов. Свои номера она посвятила певцу Дмитрию Хворостовскому, который ушел из жизни в ноябре 2017 года.

Анна Нетребко одна из самых знаменитых оперных певиц мира. В середине сентября она отпраздновала 50-летие. По случаю юбилея исполнительницы ФАН рассказал о пути артистки к музыкальному олимпу.

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