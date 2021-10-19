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Премьер Японии Кисида обвинил КНДР в нарушении резолюции ООН после ракетных испытаний
Армия
Премьер Японии Кисида обвинил КНДР в нарушении резолюции ООН после ракетных испытаний
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin

Токио, 19 октября. Токио решительно осуждает северокорейские ракетные испытания, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его словам, подобные ракетные пуски подталкивают Токио к наращиванию оборонного потенциала для защиты территории, акватории и воздушного пространства Японии.

«В целях безопасности граждан я наказал ответственным ведомствам проводить анализ информации путем наблюдения и сбора разведданных, а также тесно взаимодействовать по данному вопросу с международным сообществом, в том числе с США», — сказал премьер.

Ранее стало известно, что КНДР произвела пуск двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. По неподтвержденным данным, Пхеньян провел испытания баллистических ракет малой дальности. При этом японский премьер-министр Фумио Кисида вынужденно прервал рабочую поездку по стране из-за запуска ракет со стороны Северной Кореи.

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