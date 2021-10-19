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Скончался один из создателей истребителя Су-30 Игорь Емельянов

  /   Обновлено: 19 октября 2021 12:55
Общество
Скончался один из создателей истребителя Су-30 Игорь Емельянов
sukhoi.org  /  Объединенная авиастроительная корпорация

Москва, 19 октября. Ушел из жизни российский авиаконструктор Игорь Емельянов, который был одним из создателей истребителя Су-30. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Сухой».

Игорь Емельянов пришел на службу в ОКБ Сухого в 1958 году после окончания Московского авиационного института. Он прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела. Под его руководством проходили разработка и испытания топливных систем для ряда самолетов.

В 1992 году занял пост главного конструктора-руководителя направления по созданию истребителя Су-30. Возглавлял программу по созданию Су-30МКК. С 2000 года был консультантом в составе совета старейшин ОКБ.

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смерть игорь емельянов авиаконструктор
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