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Польский премьер Моравецкий дал Европе несколько недель на подготовку к энергокризису
Экономика
Польский премьер Моравецкий дал Европе несколько недель на подготовку к энергокризису
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 19 октября. Масштабный энергокризис вскоре обрушится на европейское объединение, предупредил во время пленарной сессии Европарламента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова передает агентство «Прайм».

Остается буквально пару недель до того, как в Европе разразится серьезный энергетический кризис, полагает польский премьер. С точки зрения политика, текущая обстановка в газовом секторе объясняется якобы действиями российских компаний.

«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», — озвучил свое мнение председатель правительства Польши.

Европейские организации в настоящее время оказались перед выбором, отмечает Моравецкий, который заключается в том, что необходимо сокращать собственное производство ресурсов, либо переносить тяжкое финансовое бремя расходов на своих потребителей.

Согласно прогнозам польского государственного деятеля, множество компаний региона станут банкротами, а целые миллионы семей и граждан обнищают из-за стремительного подорожания голубого топлива на территории всей Европы.

«Газпром», фактически, спасает ЕС от создавшегося положения на рынке, увеличивая поставки сырья в регион и предлагая дополнительные возможности реализации энергоносителя. Помимо этого, крупным потенциалом обладает проект «Северный поток — 2», который находится сейчас в процессе сертификации. Аналитики уверены, что ввод в эксплуатацию этого газопровода помог бы стабилизировать обстановку в Европе.

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польша европа моравецкий природный газ энергетический кризис
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