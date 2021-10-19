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Стоимость газа в ЕС снова превысила 1120 долларов за тысячу кубометров

  /   Обновлено: 19 октября 2021 12:55
Экономика
Стоимость газа в ЕС снова превысила 1120 долларов за тысячу кубометров
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 19 октября. Котировки голубого топлива вновь демонстрируют рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к текущему моменту увеличилась до 1127,3 доллара за тысячу кубических метров, или 93,5 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В этом году котировки газа в Европе показывают рекордный рост. Биржевая цена энергоносителя на европейском рынке впервые превысила отметку 1200 долларов за 1 тыс. «кубов» 1 октября 2021 года. В этом месяце стоимость доходила до 161,5 евро за 1 МВт·ч, что соответствует 1969,2 доллара за тысячу кубометров.

Кроме того, цена газа грядущей зимой может существенно увеличиться на внутреннем рынке США. Такое заявление озвучили аналитики Platts Analytics, назвавшие основным фактором сдерживание экспорта в период пикового потребления топлива.

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газ энергокризис рынок европы
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