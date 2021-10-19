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Решетников сообщил о намерении бизнеса России инвестировать в экономику Армении
Экономика
Решетников сообщил о намерении бизнеса России инвестировать в экономику Армении
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Ереван, 19 октября. Компании из РФ планируют в ближайшие годы вложить в экономику Армении свыше 1 млрд долларов. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что доля суммарного объема накопленных российских инвестиций в армянскую экономику превысила 40%. В Армении ведут свою деятельность более 40 крупных предприятий из России, указал министр в рамках восьмого армяно-российского межрегионального форума.

«На ближайшие годы российские компании планируют инвестировать в экономику Армении более 1 млрд долларов, и при этом важно отметить, что значительная часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками для армянской экономики», — подчеркнул Решетников.

По его словам, РФ заинтересована в активном развитии торговли и инвестиций, а российский бизнес способен предложить наиболее эффективные решения в сфере транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и цифровой экономики.

Российская сторона занимает ключевую позицию в экономике Армении. Об этом рассказал армянский премьер Никол Пашинян.

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Все новости / Экономика / Решетников сообщил о намерении бизнеса России инвестировать в экономику Армении
Армения инвестиции бизнес россии
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