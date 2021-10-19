Бывший президент Казахстана Назарбаев извинился перед народом

Нур-Султан, 19 октября. Бывший казахский президент Нурсултан Назарбаев попросил прощения у своего народа. Об этом свидетельствует отрывок из тизера к фильму о политике «Штрихи к портрету. Откровения».

Пресс-секретарь бывшего лидера Айдос Укибай отметил, что это уже пятая серия документального кинопроекта, который реализовывается при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

Во время съемок политик сделал неожиданное заявление, которое, по его мнению, станет сенсацией.

«Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет», — сказал Назарбаев.

Как стало известно ранее, в Нур-Султане установили памятник первому президенту Казахстана. Монумент установлен на территории недавно открывшегося парка.