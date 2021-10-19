Более 75% римских императоров ушли из жизни в результате насильственной смерти

Сан-Паулу, 19 октября. Только каждый четвертый римский император умирал своей смертью. Математическую закономерность в гибели правителей обнаружили бразильские ученые из Университета Сан-Паулу.

Остальные 75% император в Риме уходили из жизни в результате трагических событий, таких как заговоры или убийства. Некоторые правители любили выходить на арену. В подобных случаях они умирали прямо там от рук бойцов. Риск умереть насильственным путем был выше в течение начального периода пребывания на престоле, говорится в результатах исследования, опубликованного изданием Royal Society Open Science.

Исследователи изучают мировую историю с помощью раскопок. В Турции археологам удалось обнаружить саркофаги времен Римской империи. Находка была украшена барельефами с изображениями Эроса. Уникальные гробницы датировали II веком нашей эры.