Клинцевич: Россия не оставит без ответа очередную провокацию НАТО у своих границ

Москва, 19 октября. Следующая попытка НАТО нарушить российскую границу может обернуться для Запада масштабной катастрофой. К такому выводу пришел бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить государственную границу России в Японском море. Американский эсминец приблизился к российским территориальным водам, после чего предпринял попытку пересечь границу. Действия Chafee были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», передает интернет-издание «Народные Новости».

Клинцевич отметил, что российские военные не предпринимают жестких действий в ответ на провокации США и НАТО, чтобы избежать человеческих жертв. Однако очередной подобный инцидент может привести к серьезным для Запада последствиям.

«Все, что касается целостности и нарушения границ, есть давно определенные международные нормы. Я считаю, что действовать нужно жестче. Нарушили — предупредили. Еще раз нарушили — получили», — пояснил политик.

Стоит отметить, что после провокации в Японском море в Минобороны РФ был вызван военный атташе США. В ведомстве отметили, что американскому представителю указали на непрофессиональные действия экипажа Chafee, который грубо нарушил международное морское право, передает «Утро.ру».