Юшков: Азия не сможет заменить европейский энергорынок для России

Москва, 19 октября. Россия не сможет перенаправить поставки газа с европейского на азиатский рынок в полном объеме, заявил в беседе с «Украиной.ру» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

По его мнению, восточное направление не сможет компенсировать РФ прибыль в случае потери европейского рынка. Эксперт напомнил, что Москва сейчас ведет активные переговоры с Пекином по поставкам газа из сибирских месторождений. Однако мощность газопровода, идущего в Китай, составляет всего 38 млрд кубометров. В Европу же поставляется в четыре раза больше газа, указал Юшков.

Возможности поставок в Индию, по его словам, еще больше ограничены из-за того, что трубопровод в эту страну вряд ли будет когда-то построен. Юшков объяснил это позицией властей среднеазиатских республик и «вечным хаосом» в Афганистане. Россия, как он считает, может поставлять в Индию только сжиженный природный газ.

Юшков добавил, что с нефтью дела обстоят проще, так как поставки сырья осуществляются с помощью танкеров, которые можно отправлять в любую точку мира. По словам эксперта, себестоимость доставки черного золота по морю значительно ниже, чем у газа, поэтому Россия сможет без проблем перенаправить экспорт с запада на восток.

Как стало известно ранее, Китай получает российский газ по самой выгодной цене в мире. Стоимость голубого топлива для КНР на 6% меньше, чем для Белоруссии.