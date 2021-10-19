Премьер Италии Драги обсудил с Путиным по телефону развитие событий в Афганистане

Рим, 19 октября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщили в правительственном дворце Киджи.

Стороны обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» и развития событий в Афганистане.

«Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», — сказано в сообщении.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Предыдущая встреча состоялась 12 октября и касалась вопросов Афганистана. Тогда Марио Драги призвал G20 приглашать Россию на все подобные встречи.