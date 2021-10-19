Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 13:03
13:02
Происшествия
Юная девушка погибла в ночной аварии в Крыму
13:00
Спорт
Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине
12:56
Общество
Сильный туман стал причиной задержек рейсов из аэропорта Салехарда в Москву, Тюмень и Омск
12:55
Происшествия
В Красноярске восьмилетняя девочка стала жертвой нападения бездомных собак
12:54
Происшествия
Сотрудник администрации сбил школьника в Подмосковье на пешеходном переходе
12:53
Происшествия
Подводному охотнику в Севастополе насмерть рассекло голову винтом от судна
12:52
Политика
Премьер Грузии исключил влияние европейских политиков на дело Саакашвили
12:52
Общество
Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия не ввели обязательную вакцинацию
12:51
Политика
Премьер Польши получил замечание в Европарламенте за слишком долгую просьбу о деньгах
12:50
Общество
Балерина Мариинского театра Багаутдинова рассказала, чем заканчивается карьера ее коллег
Все новости

Премьер Италии Драги обсудил с Путиным по телефону развитие событий в Афганистане
Политика
Премьер Италии Драги обсудил с Путиным по телефону развитие событий в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Рим, 19 октября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщили в правительственном дворце Киджи.

Стороны обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» и развития событий в Афганистане.

«Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», — сказано в сообщении.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Предыдущая встреча состоялась 12 октября и касалась вопросов Афганистана. Тогда Марио Драги призвал G20 приглашать Россию на все подобные встречи.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Премьер Италии Драги обсудил с Путиным по телефону развитие событий в Афганистане
путин италия драги
Комментировать