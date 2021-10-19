Нардеп Батенко предложил ввести обязательный психоанализ для всех кандидатов в Верховную раду

Киев, 19 октября. Все кандидаты в депутаты Верховной рады должны проходить обязательное психиатрическое обследование перед попаданием в парламент. Об этом заявил нардеп фракционной группы «За будущее» Тарас Батенко.

Слова депутата Рады приводят местные СМИ. Поводом для инициативы стала внезапная гибель парламентария Антона Полякова, после которой в украинском законодательном органе «воцарилась атмосфера ненависти». Смерть нардепа вызвала в Верховной раде множество кривотолков, слухов и взаимных обвинений, что и подтолкнуло Батенко к предложению коллегам пройти психоанализ и сделать такую практику регулярной и обязательной.

«Неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности проходить психиатрический анализ, психосмотр», — заявил депутат Рады.

Депутаты Верховной рады Украины нередко становятся фигурантами странных историй и источниками необычных инициатив. Ранее «слуга народа» Василий Вирастюк пожаловался на «звонок из ада», а против президента Владимира Зеленского, пишет НСН, было предложено ввести санкции.