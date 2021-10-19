ДПС планирует фиксировать нарушения ПДД во время движения патрулей

Москва, 19 октября. Тестирование камер видеофиксации нового типа для мониторинга соблюдения ПДД началось в России, о чем сообщает AutoNews.

Столичные сотрудники дорожно-патрульной службы начали испытывать камеры нового типа, которые позволят во время езды автомобиля фиксировать невыполнение участниками дорожного движения правил, а также выявлять случаи неоплаченной парковки.

Подобные устройства называются камерами-балками. Девайсы напрямую монтируются в мигалки специального транспорта. Соответствующие системы были разработаны инженерами компании «Технологии распознавания». Первоначальное название гаджета — «АвтоСканНар», впоследствии он получил имя «АвтоУраган-МС».

Камеры-балки смогут фиксировать почти все виды нарушений правил дорожного движения. Так, аппаратно-программный комплекс может увидеть заезд за стоп-линию, проезд выделенной полосы, неверный разворот и перестроение, а также стоянку в нерегламентированных местах. Помимо этого, инновационное средство видеофиксации укажет на постоянных нарушителей ПДД, узнает про штрафы за парковку и проверит машины, которые попали в объектив, на предмет розыска.

Экспериментальное использование ГИБДД аэростатов проводится сейчас на территории Ростовской области. Сотрудники полиции и Росгвардии вычисляют дорожных преступников с высоты.