Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 13:03
13:02
Происшествия
Юная девушка погибла в ночной аварии в Крыму
13:00
Спорт
Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине
12:56
Общество
Сильный туман стал причиной задержек рейсов из аэропорта Салехарда в Москву, Тюмень и Омск
12:55
Происшествия
В Красноярске восьмилетняя девочка стала жертвой нападения бездомных собак
12:54
Происшествия
Сотрудник администрации сбил школьника в Подмосковье на пешеходном переходе
12:53
Происшествия
Подводному охотнику в Севастополе насмерть рассекло голову винтом от судна
12:52
Политика
Премьер Грузии исключил влияние европейских политиков на дело Саакашвили
12:52
Общество
Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия не ввели обязательную вакцинацию
12:51
Политика
Премьер Польши получил замечание в Европарламенте за слишком долгую просьбу о деньгах
12:50
Общество
Балерина Мариинского театра Багаутдинова рассказала, чем заканчивается карьера ее коллег
Все новости

ДПС планирует фиксировать нарушения ПДД во время движения патрулей

  /   Обновлено: 19 октября 2021 12:28
Экономика
ДПС планирует фиксировать нарушения ПДД во время движения патрулей
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 19 октября. Тестирование камер видеофиксации нового типа для мониторинга соблюдения ПДД началось в России, о чем сообщает AutoNews.

Столичные сотрудники дорожно-патрульной службы начали испытывать камеры нового типа, которые позволят во время езды автомобиля фиксировать невыполнение участниками дорожного движения правил, а также выявлять случаи неоплаченной парковки.

Подобные устройства называются камерами-балками. Девайсы напрямую монтируются в мигалки специального транспорта. Соответствующие системы были разработаны инженерами компании «Технологии распознавания». Первоначальное название гаджета — «АвтоСканНар», впоследствии он получил имя «АвтоУраган-МС».

Камеры-балки смогут фиксировать почти все виды нарушений правил дорожного движения. Так, аппаратно-программный комплекс может увидеть заезд за стоп-линию, проезд выделенной полосы, неверный разворот и перестроение, а также стоянку в нерегламентированных местах. Помимо этого, инновационное средство видеофиксации укажет на постоянных нарушителей ПДД, узнает про штрафы за парковку и проверит машины, которые попали в объектив, на предмет розыска.

Экспериментальное использование ГИБДД аэростатов проводится сейчас на территории Ростовской области. Сотрудники полиции и Росгвардии вычисляют дорожных преступников с высоты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ДПС планирует фиксировать нарушения ПДД во время движения патрулей
ГИБДД пдд камеры-балки видеофиксация нарушений
Комментировать