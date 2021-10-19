Глава Еврокомиссии осудила решение Конституционного суда Польши о европейских законах

Брюссель, 19 октября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критике решение польского Конституционного суда (КС) о неправомерности приоритета европейского права над национальным. Во время заседания Европарламента она озвучила варианты давления на Варшаву.

По словам политика, Европа не позволит Польше поставить под угрозу общие ценности. Еврокомиссия намерена действовать в этом направлении.

«В первую очередь мы можем оспорить в судебном порядке вердикт КС Польши. Еще один вариант — это финансовые инструменты. Третий вариант — это процедура в рамках статьи 7 (Договора о Европейском союзе. — Прим. ФАН). Это мощный инструмент и мы должны вернуться к нему», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия не воспринимает Конституционный суд Польши в качестве независимого и легитимного органа.

Как стало известно ранее, читатели Interia оценили решение суда Польши не признавать законы ЕС. По их мнению, Варшава должна подумать о выходе из Евросоюза.