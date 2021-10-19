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Обновленное приложение «Госуслуги» планируют запустить в России в 2022 году
Технологии
Обновленное приложение «Госуслуги» планируют запустить в России в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 19 октября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций собирается запустить новую версию мобильного приложения «Госуслуги» в 2022 году. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Министр назвал обновленное приложение, которое ждет россиян в будущем, «супер-аппом». По словам Шадаева, усовершенствованная программа для получения госуслуг будет подстраиваться под профиль конкретного пользователя. Улучшенное приложение предложит гражданину те услуги, которые ему положены или могут быть интересны, добавил глава Минцифры.

«В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть», — подчеркнул министр.

Шадаев отметил, что в этом году заработала новая веб-версия портала госуслуг. Старый вариант планируют отключить до конца года. По словам главы Минцифры, на новом портале все ориентировано на то, чтобы пользователь мог максимально оперативно отыскать нужную услугу и заполнить заявление.

Ранее Шадаев говорил, что в следующем году на «Госуслугах» могут появиться учетные записи детей младше 14 лет. Сейчас юные россияне не могут зарегистрироваться на портале, поскольку у них нет паспорта.

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госуслуги приложение минцифры
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