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Аналитик Коц: российские пехотинцы получат новое оружие для борьбы с вражеской авиацией
Армия
Аналитик Коц: российские пехотинцы получат новое оружие для борьбы с вражеской авиацией
wikipedia.org  /  Adrian Iordănescu/CC BY-SA 3.0

Москва, 19 октября. Российские военные получат на вооружение новейший переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) для уничтожения воздушных целей на больших высотах. Об этом сообщил военный обозреватель Андрей Коц.

По его словам, созданием комплекса занимаются специалисты Ростеха. При этом тактико-технические характеристики, внешний вид и примерные сроки сдачи ПЗРК в эксплуатацию пока не раскрываются, передает РИА Новости.

Радиус действий перспективного ПЗРК будет составлять порядка 10 километров. Новый комплекс позволит вести пехотный огонь по самолетам врага, однако его главной задачей станет уничтожение малоразмерных и малоконтрастных целей, среди которых барражирующие боеприпасы и мини-БПЛА.

Боевые действия в Сирии и Нагорном Карабахе продемонстрировали, что подобные объекты весьма сложно поражать из крупных комплексов, которые предназначены для борьбы с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами. Пехотинцы, вооруженные переносными комплексами, справляются с вражескими дронами гораздо эффективнее.

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали автономную группировку ударных роботов «Маркер». В ходе тестов роботы самостоятельно выполняли боевые задачи и оперативно реагировали на изменение обстановки, обмениваясь целеуказаниями.

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