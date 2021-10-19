Сотрудник администрации сбил школьника в Подмосковье на пешеходном переходе

Московская область, 19 октября. В дежурную часть полиции города Талдом Московской области 18 октября от врачей поступило сообщении о ДТП с несовершеннолетним пострадавшим. Инцидент произошел возле дома 9 по улице Собцова. На место происшествия выдвинулись сотрудники силовых ведомств.

Причиной ДТП с тяжелыми последствиями для школьника, по всей видимости, стало нарушение скоростного режима. Как стало известно ФАН, водитель не заметил пешехода.

«ДТП было совершено в темное время суток около 19:00, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — За рулем иномарки находился 25-летний сотрудник администрации города Талдом. По предварительным данным, мужчина превысил скорость и не заметил на нерегулируемом пешеходном переходе десятилетнего школьника. Удар был такой силы, что мальчишку отбросило в сторону на несколько метров. Освидетельствование показало, что водитель был трезв».

Пострадавшего ребенка доставили в местную больницу. Там ему поставили диагноз «тяжелая черепно-мозговая травма» и госпитализировали. По словам врачей, состояние пациента тяжелое, но стабильное.

Похожее ДТП в этот же день произошло в Сергиево-Посадском городском округе в Краснозаводске. Маршрутное такси под управлением 45-летнего местного жителя совершило наезд на третьеклассника. Он переходил проезжую часть справа налево вне зоны пешеходного перехода. Водитель поздно заметил ребенка и не смог вовремя затормозить. В результате столкновения пострадавший школьник получил тяжелейший перелом грудной клетки. Он был доставлен в местную больницу. Врачи делают обнадеживающие прогнозы на его выздоровление.

По словам собеседника агентства, в обоих случаях присутствует человеческий фактор — как превышение скорости, так и банальная невнимательность. Пока по данным фактам проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение. Возможно, при получении дополнительной информации будут возбуждены уголовные дела.

Ранее ФАН сообщал, что в Новосибирске автомобиль ДПС попал в аварию во время погони за пьяным водителем.