Помощник депутата Рады Александр Ситак обошелся бюджету Украины в 1,1 млн гривен

Киев, 19 октября. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Николай Тищенко сделал партнера по бизнесу Александра Ситака своим помощником. За неполные два года работы новый помощник нардепа получил из бюджета страны 1,1 млн гривен в качестве зарплаты.

По информации журналистов BIHUS info, Ситак вместе с супругой Тищенко Аллой Барановской, на которую парламентарий переписал весь бизнес, владеют рестораном «Ришелье». Плюс ко всему брат помощника депутата Виталий и жена Тищенко являются хозяевами еще одного ресторана под названием «Велюр».

Депутат Рады также использовал Ситака для махинаций с недвижимостью. Парламентарий записал на своего помощника квартиру и дом в Киеве. По документам все имущество якобы принадлежит Ситаку.

Отвечать на вопросы репортеров относительно работы его помощника Николай Тищенко не стал. Он умело ушел от ответа, ссылаясь на то, что ему якобы внезапно позвонили.

Стоит отметить, что помимо Ситака у «слуги народа» по срочному трудовому договору помощником значится Юлия Загинай. На общественных началах у политика числятся девять помощников.

Как стало известно, украинцы осудили представителей партии «Слуга народа» за «пир во время чумы». Так граждане отреагировали на закрытую вечеринку политиков, которая прошла во Львовской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады Антона Полякова, передает НСН.