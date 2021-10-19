Израиль выделит 1,5 млрд долларов на противодействие ядерной программе Ирана в 2022 году

Тель-Авив, 19 октября. Израиль выделит 1,5 млрд долларов из оборонного бюджета на 2022 год для наращивания своего наступательного потенциала, который в случае необходимости будет использоваться для атаки на иранские ядерные объекты. Еще 1 млрд на эти нужды планируется израсходовать до конца текущего года. Как сообщается, указанные средства пойдут на закупки самолетов и боеприпасов к ним, а также на ведение космической разведки.

Власти еврейского государства регулярно делают заявления о готовности атаковать Исламскую Республику, обвиняя ее в разработке ядерного оружия. В частности, в прошлом месяце глава израильского МИД Яир Лапид заявил, что Иран уже вплотную приблизился к созданию подобных боеприпасов. Также дипломат потребовал от мирового сообщества пересмотреть подход к этому вопросу, поскольку переговоры по возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) до сих пор не принесли результатов, а в это время Тегеран активно продолжает разработки.

"Israel has approved a budget of some 5 billion shekels ($1.5 billion) to be used to prepare the military for a potential strike against Iran’s nuclear program, Channel 12 reported Monday."https://t.co/DDP1SkSfwo — End Times Life (@endtimeslife) October 19, 2021

Израильские власти критикуют сторонников ядерной сделки, которая предполагает снятие с Ирана санкций в ответ на снижение им уровня обогащения урана до 3,67%. Напротив, Тель-Авив неоднократно призывал Вашингтон усилить давление на Исламскую Республику, чтобы не допустить укрепления ее позиций в регионе и повышения уровня обороноспособности, справедливо считая развитие ядерной и ракетной программ Тегерана прямой угрозой для еврейского государства.

Тем не менее правительство Джо Байдена пока придерживается иных взглядов и все еще ожидает возобновления переговоров по СВПД, которые были приостановлены в июле из-за перестановок в иранском руководстве. Однако пришедшие к власти консерваторы во главе с новым президентом страны Эбрахимом Раиси затягивают возвращение в Вену.

По мнению многих экспертов, это свидетельствует о нежелании Тегерана отказываться от успехов в области ядерных разработок и делает достижение консенсуса с Вашингтоном все менее реальным. Череда встреч иранского руководства с представителями европейских стран и международных организаций на различных уровнях, в ходе которой Исламскую Республику активно призывали вернуться за стол переговоров, не принесла каких-либо ощутимых результатов.

The European Union denied reports that the bloc planned to meet with Iranian officials on Thursday in an effort to revive the stalled nuclear deal talks https://t.co/lNIpJ6blGY — Al-Monitor (@AlMonitor) October 19, 2021

Еще два месяца назад власти Ирана сделали ряд противоречивых заявлений касательно возобновления диалога. Например, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что возврат к переговорам вряд ли возможен в течение ближайших месяцев. Однако через несколько дней пресс-секретарь правительства Исламской Республики Саид Хатибзаде сказал прессе о намерении Тегерана продолжить диалог по ядерной сделке в «ближайшем будущем», которое до сих пор не наступило.

В первых числах октября Иран выразил готовность вернуться к переговорам к началу ноября, а 17 октября его парламент сообщил, что разрабатывает «новую модель ведения переговоров», которая будет лучше соответствовать политическому курсу действующего руководства страны. С учетом того, что правительство Исламской Республики сейчас представлено сторонниками «жесткой линии» по отношению к Западу, то подобные заявления звучат не слишком обнадеживающе.