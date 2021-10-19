19FortyFive: возрождающаяся военная мощь России стала вызовом для США

Вашингтон, 19 октября. Возрождающаяся военная мощь России представляет все большую угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, считают американские аналитики.

После того как Советский Союз распался, власти США сконцентрировали свое внимание на проблеме международного терроризма, отметил американский военный эксперт Алан Каннингем в статье для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей. По его словам, вновь набирающая военную мощь Россия с каждым днем становится все более серьезным вызовом для Соединенных Штатов, а также для их союзников.

Россия стала примером возрождения глобальной конкуренции сверхдержав, что поставило безопасность США под угрозу, считает эксперт. Он подчеркнул, что Москве удалось вернуться на международную арену в качестве грозного врага Запада. По мнению журналиста, РФ уже смогла создать для Вашингтона весьма серьезные проблемы. Автор материала признал, что военная мощь российской армии находится на высочайшем уровне.

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Москва начала проводить серьезные реформы по модернизации и перевооружению войск, в том числе и ядерного арсенала, в 2008 году, напомнил аналитик. Каннингем подчеркнул, что российскому военному руководству удалось успешно справиться с этой задачей. Также РФ пересмотрела и свои оборонные доктрины, отметил он.

«Россия сохраняет способность развернуть решающую силу в любой точке своих границ, одолев любую бывшую советскую республику. С точки зрения своего стратегического ядерного арсенала Россия не только не уступает Соединенным Штатам, но и фактически опережает их в модернизации и инвестициях в нестратегическое ядерное оружие», — привел журналист мнение старшего научного сотрудника аналитического центра CNA Майкла Кофмана.

Пресс-служба Балтийского флота /

Вооруженные силы России обладают такой мощью, что даже для НАТО «драка» с ВС РФ в рамках крупного вооруженного конфликта стала бы кровавой, уверен Кофман. Резюмируя, Каннингем отметил, что угроза, исходящая от российских войск, является комплексной, так как сочетает в себе технологическую продвинутость оснащения и эффективную тактическую составляющую армии.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей Елена Панина отметила, что восприятие руководством НАТО России и Китая в качестве единой угрозы для Запада приводит к еще большему сближению Москвы и Пекина. По ее словам, Североатлантический альянс попросту не сможет справиться с мощным российско-китайским союзом.

Кроме того, в воскресенье, 17 октября, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 не допустил нарушение границ РФ стратегическим бомбардировщиком ВВС США B-1B над акваторией Японского моря, сообщает телеканал «360».