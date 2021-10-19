19FortyFive: возрождающаяся военная мощь России стала вызовом для США

Вашингтон, 19 октября. Возрождающаяся военная мощь России представляет все большую угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, считают американские аналитики.
После того как Советский Союз распался, власти США сконцентрировали свое внимание на проблеме международного терроризма, отметил американский военный эксперт Алан Каннингем в статье для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей. По его словам, вновь набирающая военную мощь Россия с каждым днем становится все более серьезным вызовом для Соединенных Штатов, а также для их союзников.
Россия стала примером возрождения глобальной конкуренции сверхдержав, что поставило безопасность США под угрозу, считает эксперт. Он подчеркнул, что Москве удалось вернуться на международную арену в качестве грозного врага Запада. По мнению журналиста, РФ уже смогла создать для Вашингтона весьма серьезные проблемы. Автор материала признал, что военная мощь российской армии находится на высочайшем уровне.
Москва начала проводить серьезные реформы по модернизации и перевооружению войск, в том числе и ядерного арсенала, в 2008 году, напомнил аналитик. Каннингем подчеркнул, что российскому военному руководству удалось успешно справиться с этой задачей. Также РФ пересмотрела и свои оборонные доктрины, отметил он.
«Россия сохраняет способность развернуть решающую силу в любой точке своих границ, одолев любую бывшую советскую республику. С точки зрения своего стратегического ядерного арсенала Россия не только не уступает Соединенным Штатам, но и фактически опережает их в модернизации и инвестициях в нестратегическое ядерное оружие», — привел журналист мнение старшего научного сотрудника аналитического центра CNA Майкла Кофмана.
Вооруженные силы России обладают такой мощью, что даже для НАТО «драка» с ВС РФ в рамках крупного вооруженного конфликта стала бы кровавой, уверен Кофман. Резюмируя, Каннингем отметил, что угроза, исходящая от российских войск, является комплексной, так как сочетает в себе технологическую продвинутость оснащения и эффективную тактическую составляющую армии.
Ранее обозреватель Федерального агентства новостей Елена Панина отметила, что восприятие руководством НАТО России и Китая в качестве единой угрозы для Запада приводит к еще большему сближению Москвы и Пекина. По ее словам, Североатлантический альянс попросту не сможет справиться с мощным российско-китайским союзом.
Кроме того, в воскресенье, 17 октября, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 не допустил нарушение границ РФ стратегическим бомбардировщиком ВВС США B-1B над акваторией Японского моря, сообщает телеканал «360».