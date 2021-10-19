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Новые правила электрификации новостроек должны повысить надежность энергоснабжения

  /   Обновлено: 19 октября 2021 12:10
Экономика
Новые правила электрификации новостроек должны повысить надежность энергоснабжения
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Москва, 19 октября. Обновленные правила подключения строящихся домов к электросети должны повысить качество энергоснабжения нового жилья в России, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В августе 2021 года вступило в силу постановление о совершенствовании правил технологического присоединения объектов комплексной застройки к электросетям. Энергетики будут протягивать кабель к распределительному щиту, а не до земельного участка, на котором ведется строительство. Как полагают в правительстве, нововведение позволит сделать процедуру техприсоединения менее затратной для застройщиков и в конечном итоге приведет к снижению стоимости жилья.

Директор по строительству группы компаний «Кортрос» Николай Складнев отметил, что новый подход ускорит процедуру получения разрешений на прокладку сетевой инфраструктуры, что может повлиять на сроки строительства. По его словам, процесс подключения новостроек к электричеству постоянно упрощается.

«Предложение позволяет ускорить темпы строительства и тем самым сократить срок ввода объекта в эксплуатацию. С этой точки зрения, чем меньше застройщик "замораживает" свои или кредитные средства в проекте, тем меньше он за это платит. От сокращения сроков реализации, можно ожидать появление более существенных возможностей у застройщика по снижению стоимости квадратного метра жилья», — указал эксперт Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Юрист Илья Прокофьев ранее назвал условия возврата денег за ремонт квартиры в новостройке. Он напомнил, что россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке новой квартиры без ремонта.

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