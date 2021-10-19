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Барановская замахнулась на историка моды Васильева кулаком в эфире шоу «Модный приговор»
Шоу-бизнес
Барановская замахнулась на историка моды Васильева кулаком в эфире шоу «Модный приговор»
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 19 октября. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская едва не рассорилась с историком моды Александром Васильевым прямо в эфире. Знаменитость буквально бросилась на коллегу с кулаками.

Барановская нередко заменяет певицу Надежду Бабкину в новом сезоне шоу «Модный приговор». Ведущая не только помогает героиням передачи найти свой стиль и преобразиться, но и дает им советы, касающиеся личной жизни.

Участницей нового выпуска программы стала 36-летняя Екатерина, которая одна воспитывает восьмилетнюю дочь. Супруг женщины занимается ремонтом в доме и появляется в семье только тогда, когда ему удобно. Мужчина даже убедил жену расторгнуть брак, объяснив это удобством и выгодой.

Выслушав историю женщины, Барановская начала доказывать ей, что это уже не семейные отношения. Васильев же назвал героиню «Модного приговора» «брошенной красавицей». Слова историка моды настолько разозлили телеведущую, что она даже замахнулась на него кулаком.

«Как дам сейчас! Что значит брошенная?! Брошенная — это калоши бросили на пол. Или стул уронили! Женщину никто бросить не может!» — цитирует Барановскую Teleprogramma.pro.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Ранее экс-возлюбленная Аршавина похвасталась успехами своего старшего сына, которого она родила от футболиста. По словам Барановской, подросток уже зарабатывает собственные деньги и даже предлагает ей финансовую помощь.

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васильев модный приговор барановская
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