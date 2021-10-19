Политолог Сатановский призвал Россию отказаться от «джентльменства» в отношениях с НАТО

Москва, 19 октября. Российская Федерация ведет себя «по-джентельменски» в отношениях с НАТО и «не устраивает подлянок», однако в драке побеждают не самые честные. С таким громким заявлением выступил авторитетный политолог Евгений Сатановский в личном Telegram-канале «Армагеддоныч».

Журналист обратился к российским властям с призывом отказаться от политики «ответных мер» и быть более проактивными. Вместо того, чтобы позволять испытывать свое терпение, Москва должна ответить всего один раз — но так, чтобы у НАТО не было ни малейшего желания или возможности доставать Россию провокациями.

«Россия на все провокации в свой адрес отвечает, но делает это строго соразмерно <...> и исключительно в ответ, что называется, "по-джентльменски". И очень зря. В драке не тот побеждает, кто все правила соблюдает, особенно, если это драка без правил, а тот, кто противника быстрее и ловчее уконтрапупит. Причем так, чтобы тот не мог встать и ему ответить — не на что было бы ему вставать и отвечать нечем», — подчеркнул политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

НАТО неприкрыто испытывает терпение России, негодует Сатановский. В качестве примера эксперт привел многолетнего представителя Альянса в Москве — польского генерала Роберта Пшеля. Его вызывающее поведение и выходки заслуживали самого жесткого ответа, но Москва предпочитала вести себя сдержанно и вежливо. Пора отказаться от натужной воспитанности и сделать так, чтобы подобные Роберту Пшелю больше никогда не позволяли себе вызывающих эскапад, считает журналист.

«(Роберт Пшель. — Прим. ФАН) Россию и все русское на дух не переносил и этого не скрывал. Было понятно, что это осознанный выбор руководства НАТО, более чем ясно символизирующий, чего нам от этих ребят ждать. Не случайно, когда его на передаче у Соловьева спросили, понимает ли он, что НАТО своими действиями превращает Польшу в мишень и будущее поле боя против России, после которого от нее мало что останется, он надменно сказал, что его лично это не волнует: его дантист живёт в Брюсселе», — напомнил политолог.

Польский чиновник и ему подобные уже вывели из себя российскую дипломатическую службу, констатировал Сатановский. Демарш миссии России при НАТО это ясно показывает. Остается дождаться, пока следом за дипломатами по правилам Альянса начнут вести игру и отечественные военные. Такое развитие событий брюссельским генералам точно не понравится, пообещал обозреватель.

«Исчерпано терпение — пока дипломатов, что (министр иностранных дел России Сергей. — Прим. ФАН) Лавров предельно ясно и обозначил. А вот когда оно у военных и политиков будет исчерпано, тогда или тычинка вдребезги пойдет, или пестик пополам. Чего наши не хотели и не хотят, так что всяческие в свой адрес закидоны НАТО долго терпели и пока еще терпят. Однако, хотя бы перестали делать вид, что *** (это норма. — Прим. ФАН). Ну, хотя бы до этого дозрели. Тоже хорошо для начала», — резюмировал Сатановский.

Скандальный демарш миссии России при НАТО — это прямое следствие некомпетентных действий президента США Джо Байдена, уверены читатели портала Fox News. Своими поступками Белый дом буквально «готовит сцену для третьей мировой войны». Как пишет НСН, в Москве ясно дали понять, что лишение восьми отечественных дипломатов аккредитации — это «заступ за красные линии».