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Расчеты комплексов «Бук» отразили атаку ударных дронов на учениях в Приамурье
Армия
Расчеты комплексов «Бук» отразили атаку ударных дронов на учениях в Приамурье
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Благовещенск, 19 октября. Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа отразили удары беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах были задействованы самоходные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

«Подразделения условного противника предприняли попытку массированного воздушного нападения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для уничтожения воздушных целей были проведены электронные пуски. С помощью ЗРК «Бук» экипаж мог отслеживать до шести целей одновременно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ближайшее время вдоль российской границы будет развернута сеть загоризонтных радиолокационных станций «Контейнер» для наблюдения за воздушным пространством на больших расстояниях. Кроме того, в Арктике прошли испытания радара «Сопка-2», который обнаружил авиацию условного противника. В качестве «нарушителей» выступили самолеты объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, передает «Утро.ру».

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