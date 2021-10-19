Пьяный таганрожец укусил полицейского за ногу в аэропорту «Платов»

Ростов-на-Дону, 19 октября. Полицейские задержали 44-летнего жителя Таганрога в аэропорту «Платов» за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Пока составлялся протокол, мужчина укусил стража порядка.

Как сообщили ФАН в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. находясь в помещении для задержанных, мужчина вел себя агрессивно и не реагировал на просьбы полицейских. В какой-то момент задержанный набросился на одного из правоохранителей укусил его за ногу.

Теперь помимо административного правонарушения мужчине грозит реальный срок по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудник правоохранительных органов получил царапину голени при нападении вооруженного стрелка на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Нападение было совершено рано утром вооруженным мужчиной. Он привел в действие взрывное устройство, а после открыл стрельбу из автоматического оружия.