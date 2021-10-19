Геннадий Хазанов поделился мнением о перезапуске мультсериала «Ну, погоди!»

Уже в декабре в России планируют представить ремейк советского мультсериала «Ну, погоди!». Об этом рассказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

История не изменится — главными персонажами останутся хулиганистый Волк и хитрый Заяц. Несмотря на то, что они находятся, по идее, по разные стороны баррикады, герои вместе будут преодолевать преграды, стоящие у них на пути.

В перезапуске «Ну, погоди!» Волка будет озвучивать актер Гарик Харламов, а Зайца — шоумен Дмитрий Хрусталев. Помимо главных героев в картине появятся новые персонажи — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Новую аранжировку композиции «Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака, которая звучит в заставке мультсериала, сделал певец и музыкант Иван Дорн.

ФАН поговорил с актером театра и кино Геннадием Хазановым, который принимал участие в озвучке первых серий «Ну, погоди!», где его голосом говорили сразу несколько персонажей.

Кадр из мультфильма «Ну, погоди» /

Артист заметил, что положительно относится к перезапуску мультсериала. А вот будет ли проект так же успешен, как предшественник, — Хазанов затруднился ответить.

«Перезапуск советских мультфильмов я поддерживаю. А кто будет озвучивать главных героев — пусть решают те, кто занимается этим проектом. Я считаю так — [Анатолий] Папанов это делал идеально (Анатолий Папанов озвучивал Волка в «Ну, погоди!». — Прим. ФАН). Я думаю, что те, кто решил перезапускать проект, надеются на успех», — рассказал Хазанов.

Собеседник ФАН добавил, что желает удачи всем, кто причастен к перезапуску советского мультсериала.

Ранее стало известно, что мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в мировом рейтинге детского контента, опередив «Свинку Пеппу» и «Щенячий патруль». Международное исследовательское агентство Parrot Analytics представило самые популярные и востребованные детские шоу у дошкольников со всего мира. Рейтинг основан на мониторинге более 10 тысяч шоу, представленных на платформе.