Главы МИД Ливии и Мальты обсудили развитие двусторонних отношений

Люксембург, 19 октября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с коллегой из Мальты Эваристом Бартоло. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Переговоры состоялись на полях заседания совета глав МИД Европейского союза в Люксембурге. Стороны обсудили развитие партнерских отношений и реализацию «инициативы по обеспечению стабильности в североафриканском государстве».
Эварист Бартоло заявил, что Мальта выступает за укрепление связей между странами Арабского залива и ЕС.
«Евросоюз должен относиться к этим государствам с равным уважением. Лучше тихая дипломатия, чем много шумных осуждений», — подчеркнул министр.
In the margins of #FAC @EUCouncil #Malta Foreign & #EU Affairs Minister @EvaristBartolo held talks with #Libya Foreign Minister Najla Al-Mangoush on #Libya's efforts to secure long-term peace and stability in the country. ???????????????? pic.twitter.com/ynfbie37tP— MaltaPermRep ???????? ???????? (@MaltainEU) October 18, 2021
Бартоло добавил, что ЕС следует больше продвигаться в области свободной торговли со странами Арабского залива. Они играют важную роль в Средиземноморье.
Наджла Мангуш поприветствовала предложение мальтийского коллеги. По ее словам, Ливия является мостом между Европой и Африкой.
Триполи и Валетта активно работают над развитием двусторонних отношений. Государства уже подписали ряд соглашений в области здравоохранения и воздушного сообщения. В настоящий момент ведется диалог над упрощением процедуры выдачи туристических виз.