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Главы МИД Ливии и Мальты обсудили развитие двусторонних отношений
Весь мир
Главы МИД Ливии и Мальты обсудили развитие двусторонних отношений
twitter.com  /  @EvaristBartolo

Люксембург, 19 октября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с коллегой из Мальты Эваристом Бартоло. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Переговоры состоялись на полях заседания совета глав МИД Европейского союза в Люксембурге. Стороны обсудили развитие партнерских отношений и реализацию «инициативы по обеспечению стабильности в североафриканском государстве».

Эварист Бартоло заявил, что Мальта выступает за укрепление связей между странами Арабского залива и ЕС.

«Евросоюз должен относиться к этим государствам с равным уважением. Лучше тихая дипломатия, чем много шумных осуждений», — подчеркнул министр.

Бартоло добавил, что ЕС следует больше продвигаться в области свободной торговли со странами Арабского залива. Они играют важную роль в Средиземноморье.

Наджла Мангуш поприветствовала предложение мальтийского коллеги. По ее словам, Ливия является мостом между Европой и Африкой.

Триполи и Валетта активно работают над развитием двусторонних отношений. Государства уже подписали ряд соглашений в области здравоохранения и воздушного сообщения. В настоящий момент ведется диалог над упрощением процедуры выдачи туристических виз.

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сотрудничество ливия мальта стабильность
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