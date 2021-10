Главы МИД Ливии и Мальты обсудили развитие двусторонних отношений

Люксембург, 19 октября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с коллегой из Мальты Эваристом Бартоло. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Переговоры состоялись на полях заседания совета глав МИД Европейского союза в Люксембурге. Стороны обсудили развитие партнерских отношений и реализацию «инициативы по обеспечению стабильности в североафриканском государстве».

Эварист Бартоло заявил, что Мальта выступает за укрепление связей между странами Арабского залива и ЕС.

«Евросоюз должен относиться к этим государствам с равным уважением. Лучше тихая дипломатия, чем много шумных осуждений», — подчеркнул министр.

