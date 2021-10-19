Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 13:01
13:00
Спорт
Огонь зимних Игр-2022 передали организаторам Олимпиады в Пекине
12:56
Общество
Сильный туман стал причиной задержек рейсов из аэропорта Салехарда в Москву, Тюмень и Омск
12:55
Происшествия
В Красноярске восьмилетняя девочка стала жертвой нападения бездомных собак
12:54
Происшествия
Сотрудник администрации сбил школьника в Подмосковье на пешеходном переходе
12:53
Происшествия
Подводному охотнику в Севастополе насмерть рассекло голову винтом от судна
12:52
Политика
Премьер Грузии исключил влияние европейских политиков на дело Саакашвили
12:52
Общество
Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия не ввели обязательную вакцинацию
12:51
Политика
Премьер Польши получил замечание в Европарламенте за слишком долгую просьбу о деньгах
12:50
Общество
Балерина Мариинского театра Багаутдинова рассказала, чем заканчивается карьера ее коллег
12:50
Экономика
Елена Драпеко об индексации пенсий и пособий: «Расходы на людей должны быть увеличены»
Все новости

Депутаты Рады избрали Александра Корниенко первым вице-спикером парламента

  /   Обновлено: 19 октября 2021 11:59
Политика
Депутаты Рады избрали Александра Корниенко первым вице-спикером парламента
facebook.com  /  Олександр Корнієнко

Киев, 19 октября. Александр Корниенко избран первым вице-спикером Верховной рады. Об этом свидетельствуют итоги голосования депутатов парламента.

Украинский политик также является главой правящей партии «Слуга народа». За его назначение проголосовали 256 народных депутатов.

«Первым заместителем председателя Верховной рады Украины избран Александр Корниенко», — сообщил во время заседания спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как стало известно ранее, Стефанчука избрали новым председателем парламента вместо Дмитрия Разумкова. За его назначение проголосовал 261 народный депутат. Новый спикер Рады отметил, что парламент является местом, где переплелись политика и законотворчество.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутаты Рады избрали Александра Корниенко первым вице-спикером парламента
украина рада корниенко
Комментировать