Депутаты Рады избрали Александра Корниенко первым вице-спикером парламента

Киев, 19 октября. Александр Корниенко избран первым вице-спикером Верховной рады. Об этом свидетельствуют итоги голосования депутатов парламента.

Украинский политик также является главой правящей партии «Слуга народа». За его назначение проголосовали 256 народных депутатов.

«Первым заместителем председателя Верховной рады Украины избран Александр Корниенко», — сообщил во время заседания спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как стало известно ранее, Стефанчука избрали новым председателем парламента вместо Дмитрия Разумкова. За его назначение проголосовал 261 народный депутат. Новый спикер Рады отметил, что парламент является местом, где переплелись политика и законотворчество.