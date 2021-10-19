Экс-домработница Пугачевой объяснила вранье звезд в адрес певицы

Москва, 19 октября. Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова объяснила вранье звезд о знаменитой артистке. По ее мнению, коллеги Примадонны завидуют исполнительнице, поэтому распространяют слухи.

Все чаще в адрес Пугачевой звучат обвинения со стороны других артистов. Звезду упрекают в том, что она якобы разрушила карьеру многих певцов. Но с этими домыслами абсолютно не согласна Дороднова, которая несколько лет жила бок о бок со знаменитостью.

«На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. <...> Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал», — уверенно сказала Дороднова в интервью изданию «Собеседник».

Она также высказалась о семейной жизни певицы. Дороднова счастлива, что исполнительница смогла обрести настоящее женское счастье. По ее словам, сейчас артистка живет той жизнью, о которой мечтала и которую по-настоящему заслуживает. Разница в возрасте между Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным не помеха для счастья, убеждена экс-домработница звезды.

Многие артисты обвинили Примадонну в крахе своей карьеры. Исполнители Валентина Легкоступова, Игорь Наджиев и другие утверждали, что их песни пропали из ротаций по приказу народной артистки СССР.