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Социолог Шугалей заявил, что Россия больше не может закрывать глаза на произвол со стороны Запада
Общество
Социолог Шугалей заявил, что Россия больше не может закрывать глаза на произвол со стороны Запада
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 октября. Правительство России должно более жестко реагировать на все непоследовательные санкции со стороны НАТО и стран Запада. Таким мнением поделился социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

НАТО сожалеет о решении РФ приостановить деятельность дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску. По ее мнению, политика Альянса в отношении России остается последовательной, а усиление обороны НАТО связано с «российской агрессией». Продолжать закрывать глаза на беспредел со стороны Запада больше невозможно, отметил Шугалей.

«Я думаю, что в Альянсе сами не понимают, что вообще делают, но от бессилия вводят различные ограничения и санкции. Нам отвечать на это необходимо, эта позиция правильная», — объяснил глава ФЗНЦ в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Шугалей назвал введенные Россией ограничения логичными и правильными. Представители РФ неоднократно отмечали, что слова властей стран Запада разнятся с реальностью. На официальных встречах они говорят о важности налаживания отношений с Россией, после чего сразу вводят новые ограничения и тиражируют информацию о «российской угрозе» для Альянса.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября. Теперь Альянсу для контакта с Россией придется обращаться к послу РФ в Бельгии.

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россия нато запад шугалей
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