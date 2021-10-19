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Экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка вспомнила о мучениях Анны Семенович из-за большой груди
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка вспомнила о мучениях Анны Семенович из-за большой груди
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Москва, 19 октября. Певице Анне Семенович приходилось очень нелегко перед концертами «Блестящих» из-за большого размера груди. О страданиях знаменитости рассказала ее экс-коллега по группе, исполнительница Надя Ручка.

Артистка вспомнила о проблемах, возникавших у Семенович, в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Ручка отметила, что у ее бывшей коллеги по «Блестящим» действительно очень большая грудь.

«Несколько раз было перед выходом на сцену, что у Ани середина спины очень сильно болела. Она лежала на столе перед концертами. Мы все пытались что-то исправить», — рассказала певица о мучениях Семенович.

Фото предоставлено пресс-службой Анны Семенович /

По словам Ручки, то, что испытывала исполнительница из-за большой груди, похоже на спазм. При этом все в группе очень любят бюст Семенович, отметила певица.

Экс-солистка «Блестящих» добавила, что певице приходилось покупать нижнее белье в специальном магазине. Артистке, обладающей внушительными формами, подходили только бюстгальтеры на широких лямках.

Анна Семенович страдает от генетического заболевания груди, напоминает Teleprogramma.pro. Исполнительнице поставили достаточно необычный диагноз — гигантомастия.

Ранее Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки на случай, если захочет детей. Сначала певица боялась и думала, что это может быть опасно, но изучила вопрос и все же решилась на процедуру.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка вспомнила о мучениях Анны Семенович из-за большой груди
семенович блестящие ручка
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