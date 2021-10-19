Ученые назвали самые вредные последствия увлечения соцсетями

Москва, 19 октября. Ученые пришли к выводу, что соцсети вредны для психологического здоровья пользователей и часто делают человека жертвой киберпреступлений.
Исследователи из Технологического университета Сиднея перечислили почти полсотни пунктов вредных последствий активного использования соцсетей, сообщает Life.ru. Ученые свели воедино выводы, опубликованные в научных статьях с 2003 по 2018 год.
Напомним, социальные сети появились в середине 1990-х — портал в США Classmates. В 2002 году запустили LinkedIn, в 2003-м — MySpace, в 2004-м — Facebook, в 2006-м — Twitter, в 2009-м — WhatsApp, в 2010-м — Instagram, в 2013-м — Telegram, в 2016-м — TikTok, в 2020-м — Clubhouse.
В настоящее время общее количество пользователей составляет более 4,5 миллиарда, то есть больше половины населения земли.
Самые негативные последствия соцсетей ученые сгруппировали в шесть категорий: проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкая производительность. В итоге сформировался целый список.
- Ощущение паники
- Раздражение
- Стресс
- Депрессивное состояние
- Чувство вины
- Чувство ревности
- Ощущение одиночества
- Провоцирующее поведение
- Чувство тревоги
- Недовольство собой
- Отвлекающая зависимость
- Ухудшение настроения
- Снижение самооценки, уверенности в себе
- Зависимость от соцсетей
- Перегрузка информацией
- Напрасная трата времени
- Напрасная трата сил
- Напрасная трата денег
- Перегрузка работой
- Повышенный аппетит к принятию финансовых рисков
- Неуместные публикации
- Низкокачественный контент
- Глупые шутки
- Назойливая демонстрация изображений или сообщений сексуального характера
- Оскорбительный контент
- Недостаток или отсутствие конфиденциальности
- Нарушение конфиденциальности
- Недостаточная кибербезопасность
- Навязанное общение
- Обнародование личных данных
- Искажение информации, создание неверного представления о чем-то
- Обман
- Злоупотребление информацией
- Обезличивание
- Кража личных данных
- Киберпреследование
- Вредоносные программы
- Психологическое манипулирование людьми
- Мошеннические попытки получения номеров кредитных карт, паролей и других личных данных
- Ощущение обиды, униженности, несправедливого к себе отношения
- Домогательства
- Конфликты с окружающими
- Подстрекательство к самоубийству
- Правонарушения
- Низкая продуктивность работы
- Низкая успеваемость в учебе
Ученые выразили надежду, что их научная работа поможет выработать стратегию снижения негативного влияния социальных сетей. Они предложили разработать специальные приложения, которые по аналогии с будильником будут сигнализировать пользователю, что на сегодня хватит чатов и лент новостей.
Ранее ФАН писал о том, что активные пользователи соцсетей чаще расстаются с возлюбленными. Как заявили психологи, существует прямая зависимость между временем, проведенным в соцсетях, и несчастливыми отношениями.