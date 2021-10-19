Ученые назвали самые вредные последствия увлечения соцсетями

Москва, 19 октября. Ученые пришли к выводу, что соцсети вредны для психологического здоровья пользователей и часто делают человека жертвой киберпреступлений.

Исследователи из Технологического университета Сиднея перечислили почти полсотни пунктов вредных последствий активного использования соцсетей, сообщает Life.ru. Ученые свели воедино выводы, опубликованные в научных статьях с 2003 по 2018 год.

Напомним, социальные сети появились в середине 1990-х — портал в США Classmates. В 2002 году запустили LinkedIn, в 2003-м — MySpace, в 2004-м — Facebook, в 2006-м — Twitter, в 2009-м — WhatsApp, в 2010-м — Instagram, в 2013-м — Telegram, в 2016-м — TikTok, в 2020-м — Clubhouse.

В настоящее время общее количество пользователей составляет более 4,5 миллиарда, то есть больше половины населения земли.

Самые негативные последствия соцсетей ученые сгруппировали в шесть категорий: проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкая производительность. В итоге сформировался целый список.

Ощущение паники Раздражение Стресс Депрессивное состояние Чувство вины Чувство ревности Ощущение одиночества Провоцирующее поведение Чувство тревоги Недовольство собой Отвлекающая зависимость Ухудшение настроения Снижение самооценки, уверенности в себе Зависимость от соцсетей Перегрузка информацией Напрасная трата времени Напрасная трата сил Напрасная трата денег Перегрузка работой Повышенный аппетит к принятию финансовых рисков Неуместные публикации Низкокачественный контент Глупые шутки Назойливая демонстрация изображений или сообщений сексуального характера Оскорбительный контент Недостаток или отсутствие конфиденциальности Нарушение конфиденциальности Недостаточная кибербезопасность Навязанное общение Обнародование личных данных Искажение информации, создание неверного представления о чем-то Обман Злоупотребление информацией Обезличивание Кража личных данных Киберпреследование Вредоносные программы Психологическое манипулирование людьми Мошеннические попытки получения номеров кредитных карт, паролей и других личных данных Ощущение обиды, униженности, несправедливого к себе отношения Домогательства Конфликты с окружающими Подстрекательство к самоубийству Правонарушения Низкая продуктивность работы Низкая успеваемость в учебе

Ученые выразили надежду, что их научная работа поможет выработать стратегию снижения негативного влияния социальных сетей. Они предложили разработать специальные приложения, которые по аналогии с будильником будут сигнализировать пользователю, что на сегодня хватит чатов и лент новостей.

Ранее ФАН писал о том, что активные пользователи соцсетей чаще расстаются с возлюбленными. Как заявили психологи, существует прямая зависимость между временем, проведенным в соцсетях, и несчастливыми отношениями.