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Парусник ВМС Бразилии врезался в опору моста в Эквадоре
Происшествия
Парусник ВМС Бразилии врезался в опору моста в Эквадоре
wikipedia.org  /  Żeglarz

Кито, 19 октября. Эквадорские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии на реке Гуаяс. Парусное судно, принадлежащее бразильским ВМС, врезалось в опору пешеходного моста.

На помощь учебному судну был направлен буксир. Спасательная операция завершилась его затоплением. Администрация порта приняла экстренные меры, чтобы минимизировать риск загрязнения реки.

Пострадавший парусник намерены отбуксировать в яхт-клуб, где его осмотрят технические эксперты. Согласно последней информации, никто из людей не пострадал.

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