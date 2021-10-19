Парусник ВМС Бразилии врезался в опору моста в Эквадоре

Кито, 19 октября. Эквадорские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии на реке Гуаяс. Парусное судно, принадлежащее бразильским ВМС, врезалось в опору пешеходного моста.

На помощь учебному судну был направлен буксир. Спасательная операция завершилась его затоплением. Администрация порта приняла экстренные меры, чтобы минимизировать риск загрязнения реки.

Пострадавший парусник намерены отбуксировать в яхт-клуб, где его осмотрят технические эксперты. Согласно последней информации, никто из людей не пострадал.