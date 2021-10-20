Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 01:15
01:03
Происшествия
Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых
00:56
Происшествия
Взрыв прогремел в торговом центре под Воронежем
00:48
Спорт
Два гола Месси помогли «ПСЖ» победить «Лейпциг» в матче ЛЧ
00:46
Общество
Выставка украденных во времена ВОВ книг открылась в Воронеже
00:27
Технологии
Xiaomi представила в России новый фитнес-браслет Mi Smart Band 6
00:17
Экономика
Сервис «СберАвто» запустил продажи электромобилей Tesla в России
00:14
Происшествия
ФБР закончило обыски в нью-йоркской квартире Дерипаски
00:11
Общество
«Медиастанция» просит признать иноагентом борющуюся с торговлей людьми «Альтернативу»
00:06
Спорт
FIFA опубликовала календарь сборных с проведением ЧМ каждые два года
00:02
Экономика
Аналитик Сидоров рассказал об условиях для падения рубля до конца года
Все новости

Аналитик Сидоров рассказал об условиях для падения рубля до конца года
Экономика
Аналитик Сидоров рассказал об условиях для падения рубля до конца года
Федеральное агентство новостей  / 

В зависимости от внешних обстоятельств национальная валюта с большой долей вероятности к середине ноября ослабнет на 2-3 рубля в паре с долларом и евро. Такое мнение ФАН высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Центробанк России установил официальный курс доллара США на 19 октября в размере 71.1714 руб. против 71.2371 руб. на 16 октября.

До конца года без шоков

«До конца октября российский рубль вполне может остаться на достигнутых уровнях: в диапазоне 71,0–72,0 руб. за доллар и на уровне 82,0–83,0 руб. за евро. Факторами поддержки по-прежнему будут выступать высокие сырьевые котировки (нефть вряд ли опустится ниже 83-84 долларов за баррель в условиях увеличения дефицита) и высокий спрос на рисковые активы. В последнюю неделю октября российские компании-экспортеры выплачивают налог на прибыль, НДС и акцизы в бюджет, что традиционно также способствует росту курса национальной валюты, поскольку бизнес показывает высокий спрос на рублевую ликвидность», — пояснил Федор Сидоров.

Федеральное агентство новостей /

Однако, заметил эксперт, в первую неделю ноября состоятся ключевые для рынков события. 2-3 ноября пройдет заседание ФРС, где может быть объявлено о постепенном сворачивании программы выкупа активов (регулятор перестанет вбрасывать на рынок 15 млрд долларов в месяц). Это ожидаемо приведет к коррекции фондовых рынков и росту волатильности валют развивающихся стран. Рубль может в моменте уйти к уровням 74-75 за доллар и около 85 — за евро.

В ожидании встречи ОПЕК+

«4 ноября пройдет заседание ОПЕК+. Если альянс оставит в силе прежние решения о наращивании добычи на 0,4 млн баррелей в сутки, это будет способствовать новому росту котировок (87-88 долларов за баррель), но дефицит энергоносителей будет расти. Вероятно, альянс под давлением покупателей (тех же США) решится на увеличение добычи в пределах до 1 млн баррелей в сутки. Тогда нефть может снизиться к уровню 81-82 доллара за баррель, что также немного ослабит рубль. В зависимости от внешних обстоятельств национальная валюта с большой долей вероятности к середине ноября ослабнет на 2-3 рубля в паре с долларом и евро», — добавил Федор Сидоров.

Ранее экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар. Повышенный спрос на рублевую ликвидность стабильно поддерживает курс национальной валюты. И спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) у нерезидентов остается высоким, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Сидоров рассказал об условиях для падения рубля до конца года
нефть россия сша доллар рубль
Комментировать