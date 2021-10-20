Аналитик Сидоров рассказал об условиях для падения рубля до конца года

В зависимости от внешних обстоятельств национальная валюта с большой долей вероятности к середине ноября ослабнет на 2-3 рубля в паре с долларом и евро. Такое мнение ФАН высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Центробанк России установил официальный курс доллара США на 19 октября в размере 71.1714 руб. против 71.2371 руб. на 16 октября.

До конца года без шоков

«До конца октября российский рубль вполне может остаться на достигнутых уровнях: в диапазоне 71,0–72,0 руб. за доллар и на уровне 82,0–83,0 руб. за евро. Факторами поддержки по-прежнему будут выступать высокие сырьевые котировки (нефть вряд ли опустится ниже 83-84 долларов за баррель в условиях увеличения дефицита) и высокий спрос на рисковые активы. В последнюю неделю октября российские компании-экспортеры выплачивают налог на прибыль, НДС и акцизы в бюджет, что традиционно также способствует росту курса национальной валюты, поскольку бизнес показывает высокий спрос на рублевую ликвидность», — пояснил Федор Сидоров.

Федеральное агентство новостей /

Однако, заметил эксперт, в первую неделю ноября состоятся ключевые для рынков события. 2-3 ноября пройдет заседание ФРС, где может быть объявлено о постепенном сворачивании программы выкупа активов (регулятор перестанет вбрасывать на рынок 15 млрд долларов в месяц). Это ожидаемо приведет к коррекции фондовых рынков и росту волатильности валют развивающихся стран. Рубль может в моменте уйти к уровням 74-75 за доллар и около 85 — за евро.

В ожидании встречи ОПЕК+

«4 ноября пройдет заседание ОПЕК+. Если альянс оставит в силе прежние решения о наращивании добычи на 0,4 млн баррелей в сутки, это будет способствовать новому росту котировок (87-88 долларов за баррель), но дефицит энергоносителей будет расти. Вероятно, альянс под давлением покупателей (тех же США) решится на увеличение добычи в пределах до 1 млн баррелей в сутки. Тогда нефть может снизиться к уровню 81-82 доллара за баррель, что также немного ослабит рубль. В зависимости от внешних обстоятельств национальная валюта с большой долей вероятности к середине ноября ослабнет на 2-3 рубля в паре с долларом и евро», — добавил Федор Сидоров.

Ранее экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар. Повышенный спрос на рублевую ликвидность стабильно поддерживает курс национальной валюты. И спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) у нерезидентов остается высоким, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.