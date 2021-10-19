Солистка группы «Стрелки» Любомская отреагировала на новость о поданном иске Волочковой

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова подала в суд на солистку группы «Стрелки» Катерину Любомскую (Кравцову). В комментарии ФАН певица поделилась мнением о поданном иске балерины.

В щепетильной истории оказалась «королева шпагата» еще летом. В СМИ попали снимки Волочковой, когда та справляла малую нужду на своем приусадебном участке. Как оказалось, откровенная фотография попала в руки журналистов не сама по себе: его передали соседи балерины, по ее мнению, это была Любомская.

Теперь, по словам танцовщицы, обидчицу ждет судебное разбирательство. Но вот незадача! Солистка группы «Стрелки» даже не слышала об обвинении и каких-либо судебных процессах в отношении ее персоны.

«Мне ничего не известно по этому поводу. Если бы на меня было заведено уголовное дело, я бы об этом знала. А я об этом не знаю», — сказала Катерина Любомская.

Защищать свои честь и достоинство Анастасии Волочковой приходится не впервой. Ранее она судилась с представителями Большого театра из-за незаконно предоставленного отпуска. Однако исковые требования звезды так и не были удовлетворены.

На фоне суда артистка жестко раскритиковала Большой театр за инцидент, в результате которого на сцене погиб артист Евгений Кулеш. Волочкова намекнула на «мошеннические действия» и обвинила руководство театра в безразличии к трагедии.

А вот в конфликте с коммунальными службами Тверской районный суд Москвы встал на сторону балерины и потребовал от ГБУ «Жилищник» оплатить ремонт потолка, неустойку, штраф по иску Волочковой, а также возместить моральный ущерб.