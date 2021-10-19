Экономист Мильчакова назвала стоимость доллара к началу ноября

ЦБ РФ, вероятно, резко повысит ключевую ставку, потому что в сентябре инфляция потребительских цен обновила рекорд роста, поэтому потребуются более радикальные меры по ее сдерживанию. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Центробанк России установил официальный курс доллара США на 19 октября в размере 71,1714 руб. против 71,2371 руб. на 16 октября.

Решение трех

Центробанк России установил официальный курс доллара США на 19 октября в размере 71,1714 руб. против 71,2371 руб. на 16 октября.

Как отметила Наталья Мильчакова, на курс рубля в течение ближайшего месяца может повлиять ряд значимых событий. Прежде всего, это решения по процентной ставке трех центробанков: ЦБ РФ 22 октября, ЕЦБ 28 октября и ФРС США 3 ноября.

«Если ЕЦБ и ФРС примут с очень высокой вероятностью предсказуемые решения сохранить процентные ставки на прежних уровнях, то ЦБ РФ повысит процентную ставку, хотя вопросом остается, — на сколько. Консенсус аналитиков прогнозирует повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 7%. При этом мы ожидаем, что повышение ставки будет более резким — на 0,5 процентного пункта до 7,25%, потому что в сентябре инфляция потребительских цен обновила рекорд роста, потребуются более радикальные меры по ее сдерживанию», — пояснила Наталья Мильчакова.

Ставка на укрепление

По словам Мильчаковой, теоретически повышение ставок центробанками должно способствовать укреплению национальной валюты. В конце октября и начале ноября важны будут комментарии ЕЦБ и ФРС относительно сроков начала ужесточения монетарной политики, то есть сокращения программ экстренного стимулирования экономики. Чем раньше начнется ужесточение монетарной политики, тем больше будет шансов на укрепление доллара и евро.

Федеральное агентство новостей /

«Впрочем, не исключено, что четкого ответа на этот вопрос опять не будет. Значит, доллар и евро сильно, скорее всего, не вырастут. 4 ноября пройдет министерская встреча ОПЕК+. Скорее всего, параметры увеличения добычи останутся такими же. Значит, скорей всего, цены на нефть будут продолжать расти. Возможно, что увидим в ноябре 86-87 долларов за баррель. В целом до середины ноября ожидаем курс доллара по 70-74 рубля, курс евро — по 81-85 рублей», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар. Повышенный спрос на рублевую ликвидность стабильно поддерживает курс национальной валюты. И спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) у нерезидентов остается высоким, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.