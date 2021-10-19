Режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов ввели в пяти районах Забайкалья

Чита, 19 октября. Режим чрезвычайной ситуации ввели пять районов Забайкальского края из-за обильных снегопадов, которые создали значительные сложности для работы агропромышленного комплекса. Усложнилась ситуация с уборкой урожая, сообщает издание EurAsia Daily.

«Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы», — приводятся в сообщении слова главы министерства сельского хозяйства края Дениса Бочкарева.

Окончательная сумма ущерба, который нанесла аграриям непогода, еще устанавливается. Для устранения последствий снегопадов в региональном министерстве сельского хозяйства создан оперативный штаб.

В нынешнем году сельхозпроизводители планировали получить неплохой урожай, но долго не могли выйти в поля из-за значительного переувлажнения почвы. Начало уборочной кампании было отложено минимум на две недели.

«Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится», — отметил Бочкарев.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации планируется ввести еще в нескольких муниципальных районах.

Ранее ФАН рассказывал о последствиях сильного снегопада в Хабаровском крае. Там четыре населенных пункта остались без электричества.