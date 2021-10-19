Эвелина Хромченко показала трендовое пальто для «богатых невест»

Москва, 19 октября. Телеведущая и фэшн-эксперт Эвелина Хромченко рассказала о самых модных оттенках этой осени. Специалист по стилю посоветовала женщинам приобрести предмет верхней одежды в необычном цвете, отметив, что это может стать выгодным вложением.

Хромченко поделилась новыми рекомендациями, касающимися гардероба, в эфире программы «Модный приговор». По словам телеведущей, в текущем сезоне в тренде оранжевый, коралловый, коричневый и зеленый, а также палитра розовых. Фэшн-эксперт показала на моделях, как можно разнообразить гардероб этими цветами.

Отдельно специалист по стилю выделила оттенок борща, рассказывая о еще одном тренде осени — кожаном пальто. Как отметила Хромченко, подобное пальто или тренч является просто пиком сезона. Этот предмет одежды можно рассматривать как глобальную инвестицию, поэтому лучше выбирать экземпляр в «вечном цвете», пояснила телеведущая.

«Если черное пальто у вас есть, и вы все-таки решили махнуть немножко денег на крупную инвестицию так, чтоб каждый увидел, — вы невеста богатая, то вам необходимо кожаное пальто бодрого и сочного цвета. Так отчего бы не цвета борща?» — цитирует фэшн-эксперта Teleprogramma.pro.

Pr Scr Первый канал / Модный приговор

Эвелина Хромченко нередко дает женщинам советы по выбору предметов гардероба. Например, ранее она поделилась рекомендациями, касающимися верхней одежды, с представительницами прекрасного пола старше 50 лет.