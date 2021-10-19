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CASC: Китай испытал мощнейший в мире твердотопливный ракетный двигатель
Технологии
CASC: Китай испытал мощнейший в мире твердотопливный ракетный двигатель
Prt Scr youtube.com  /  CGTN

Пекин, 19 октября. В Китае состоялись испытания самого мощного в мире монолитного твердотопливного ракетного двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Тяга двигателя составляет 500 тонн. Его разработку осуществляют специалисты CASC. В корпорации отметили, что успешные испытания свидетельствует о значительном прогрессе, которого удалось достичь китайским ученым в сфере разработки твердотопливных ракетных двигателей. При этом в данный момент в CASC ведется создание ракетного двигателя с максимальной тягой более тысячи тонн.

Ранее стало известно, что КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности в акватории Японского моря. При этом в конце сентября 2021 года северокорейские специалисты испытали новую гиперзвуковую ракету. Тестирование ракеты проводилось на одном из северных полигонов республики.

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