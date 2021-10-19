Турция считает вмешательством призыв послов десяти стран освободить правозащитника Кавалу

Анкара, 19 октября. Турецкий вице-президент Фуат Октай осудил деятельность послов десяти государств, которые призвали Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу.

Дипломатические представительства США, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Франции и Канады ранее призвали Анкару освободить Кавалу. После этого МИД Турции вызвал послов указанных государств на переговоры по этому вопросу.

«Суды в Турции независимы, а Турция — полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах», — написал Октай на странице в Twitter.

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Политик добавил, что дипломатам этих государств необходимо уважать независимость страны, в которой они работают. В этой ситуации послы превысили полномочия и совершили попытку вмешательства в судебные дела Турции, добавил он.

Как стало известно ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против усиления роли «горстки победителей» Второй мировой войны. Российский дипломат Сергей Орджоникидзе отреагировал на это заявление. По его словам, это одно из самых неудачных высказываний Эрдогана, пишет НСН.