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Украинская сторона остановила работу КПП «Чаплинка» на въезде в Крым

  /   Обновлено: 19 октября 2021 11:12
Политика
Украинская сторона остановила работу КПП «Чаплинка» на въезде в Крым
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Чаплинка, 19 октября. Украина прекращает работу одного из контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въезде в Крым. Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде Государственной пограничной службы.

Речь идет о КПП «Чаплинка», который с российской стороны называется «Перекоп». Работа пункта останавливается уже сегодня.

«Сегодня, 19.10.2021 года, с 00.00, пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прекращается», — сказано в сообщении погранотряда.

Решение принято в соответствии с распоряжением администрации Херсонской области. Пересечь границу можно через КПП «Каланчак» (со стороны России — «Армянск») и «Чонгар» («Джанкой»).

Летом 2021 года «Чаплинку» закрывали на две недели. Это было связано с ремонтными работами.

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