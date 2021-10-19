Роскомнадзор снимет ограничения с работы Twitter после удаления запрещенного контента

Москва, 19 октября. Главное условие снятия ограничений с работы мессенджера Twitter назвал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Мессенджер Twitter должен полностью удалить весь имеющийся у себя запрещенный контент. Сразу после этого Роскомнадзор обязуется полностью снять все ограничения, наложенные на скорость его работы в стране, добавил Субботин.

Не так давно Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки снять все ограничения с немецких каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part» на YouTube. РКН назвал недопустимыми действия видеохостинга и расценил его действия как акт цензуры. В противном случае, как отметили в МИД России, действие данной видеоплатформы может быть ограничено на территории страны.