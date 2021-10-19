Вашингтон, 19 октября. Недавняя ликвидация миссии России при НАТО вызвала оживленную реакцию у читателей американского портала Fox News. Жители США осудили коррупцию внутри Альянса и «поблагодарили» своего президента Джо Байдена за «подготовку сцены к третьей мировой войне».

После завершения холодной войны Организация Североатлантического договора исчерпала себя, но все равно борется за свое ставшее бессмысленным существование, отметили пользователи соцсетей. По мнению простых американцев, НАТО погрязла в коррупции, и ликвидация миссии РФ — прямое тому следствие. В Москве решили, что диалог с Альянсом лишен смысла, а кормить западных казнокрадов никто не намерен.

«Идея о том, что наши войска в Европе защищают ЕС с его 17-триллионным ВВП от России, просто смехотворна. Всем известно, что вся суть НАТО в коррупции. Русские просто не хотят тратить деньги на бессмысленную миссию в бесполезной НАТО», — считает пользователь по имени Джошуа.

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Помимо коррупции, причинами для громкого демарша России стали растерянный военный потенциал Альянса и демонстративно недружественная позиция военного блока по грузинскому и украинскому вопросам. Пользователи Fox News указали на подозрительную активность министра обороны США Ллойда Остина буквально накануне сворачивания миссии РФ, а также на превращение НАТО из «глобального полицейского» в «глобального хулигана».

«Китай хочет войны из-за Тайваня, а Россия "приостанавливает свою миссию в НАТО" после того, как стала новым лучшим другом Пекина? Спасибо Джо Байдену за подготовку сцены для Третьей мировой войны», — мрачно пошутил один из пользователей.

«Легко ругать Россию за разрыв связей. Но вот что интересно: за день до этого разрыва России с НАТО, перед самым визитом Ллойда Остина в Киев и Тбилиси, накануне всего этого в Пентагоне заявили, что двери НАТО для Украины и Грузии в принципе открыты», — негодует комментатор Warrior.

Североатлантический Альянс окончательно выродился, констатировали американские интернет-пользователи. Если раньше в международных отношениях было понятие «всемирного полицейского», роль которого и взвалила на себя НАТО, то сейчас она превратилась в «глобального хулигана», который развязывает войны по собственному желанию в личных корыстных целях.

«Будет конфликт, потому что НАТО ведет себя как в 90-е, когда никто в мире не мог противостоять ее агрессии. В итоге они ничего не усвоили, время потрачено впустую. Из оборонной организации НАТО превратилась в хулиганскую, которая ведет войны по всему миру», — заключил читатель Fox News dallascena.

Недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга также доказывают кризис внутри организации. Об этом заявила авторитетный политолог Елена Панина. Как пишет НСН, в России высылку восьми дипломатов из Брюсселя сочли одним из нарушений ранее обозначенных красных линий.