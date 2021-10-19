Блогер Манукян возразил депутату ГД Певцову по поводу гражданства РФ для Бритни Спирс

Блогер, автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян возразил известному артисту, первому зампреду комитета Госдумы по культуре Дмитрию Певцову по поводу возможности предоставления российского гражданства американской певице Бритни Спирс.

Ранее артистка, которая с огромным трудом добилась приостановки опеки над ней со стороны отца, написала в Instagram, что ей отвратительна американская система правосудия и что она хотела бы «жить в другой стране».

Тему подхватили журналисты, в частности ведущий радиостанции «Говорит Москва» спросил Дмитрия Певцова, стоит ли предложить американской певице гражданство РФ.

Певцов идею не одобрил.

Блогер Вадим Манукян в комментарии ФАН поспорил с Певцовым по поводу российского гражданства для американской исполнительницы.

«По поводу Бритни Спирс и ее заявления, что она хотела бы покинуть США, скажу следующее: я нисколько не удивлен. Она там, бедная, натерпелась. Уже сама на себя не похожа, — отметил Вадим Манукян. — Увидел тут дискуссию на тему, а стоит ли ей давать российский паспорт? А она что, у нас его просила? Но, если бы она вдруг захотела стать гражданкой РФ, не вижу здесь никаких преград. Чем она хуже [французского артиста, гражданина РФ Жерара] Депардье? Такое нередко бывает: гражданство другой страны оформляют и артисты, и спортсмены. Это довольно распространенная практика. Я против выдачи паспортов иностранным звездам лишь в одном случае: если они когда-либо позволяли себе антироссийские заявления. Насколько я помню, Бритни в этом замечена не была, по крайней мере, мне об этом ничего не известно».